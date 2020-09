Voici les 7 lieux à ne pas manquer en France cet automne selon Expedia

Envie de partir en week-end cet automne mais tu ne sais pas où ? Le site de voyages Expedia vient de dévoiler son top 7 des lieux à visiter en France.

Avec la pandémie actuelle, voyager en dehors de l'Europe est devenu plutôt compliqué cette année. Et avec l'augmentation du nombre de cas qui semble présager une deuxième vague, voyager en dehors de France risque aussi d'être compromis cet automne-hiver. Mais ce n'est pas grave, car notre pays regorge de paysages magnifiques qui n'ont rien à envier aux autres. Entre ses forêts, ses montagnes, ses plateaux, ses champs, ses vignes ou encore ses lacs, la France a de quoi nous en mettre plein la vue et d'autant plus en automne avec les belles couleurs de la saison. Et justement, si l'envie vous prend de partir vous isoler et/ou vous dépayser un week-end cet automne, le site de voyages Expedia vient de dévoiler son top 7 des lieux à visiter en France. Honnêtement, ils nous font tous envie.

Le lac d'Annecy

Joyau féerique de la Savoie, le lac d'Annecy est particulièrement magnifique en automne. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à faire : flâner dans la vieille ville, visiter le château, faire du vélo aux abords du lac, randonner sur les sentiers tout autour, manger du fromage à l'Abbaye de Tiamé ou encore s'envoyer en l'air en parapente n'en sont que quelques exemples.

Les vignes du Beaujolais

Avis aux amateurs·trices de vin, l'automne est le moment parfait pour aller se promener dans la région du Beaujolais. Et pour cause, c'est la période du Beaujolais nouveau ! C'est donc l'occasion d'aller visiter ses vignes et déguster les différents crus beaujolais, mais aussi de profiter des charmants villages de la région, tels que Saint-Amour. Plus romantique, tu meurs.

Les Alpes

Pour ceux et celles qui ont plutôt envie de prendre un grand bol d'air et de nature, direction les Alpes pour se perdre dans les sentiers des montagnes aux couleurs de l'automne lors de balades ressourçantes. L'avantage, c'est qu'à cette époque-là de l'année, c'est assez vide, les gens préférant l'été ou l'hiver avec les pistes de ski et les balades en raquette.

La Drôme

On ne sait pas vous, mais nous, s'il y a une chose qu'on adore faire en automne, c'est se balader en forêt, avec les arbres aux couleurs oranges, sentir les feuilles mortes craquer sous nos pieds, prendre l'air, ramasser des champignons et pique-niquer. Si vous êtes comme nous, alors Expedia conseille d'aller vous promener dans la forêt de Saou, l'une des plus belles forêts de la Drôme.

Le Périgord

Plutôt d'humeur gourmande ? Alors on vous conseille d'aller vous faire un week-end dans la régio du Périgord, aka la région des truffes, du foie gras, des châtaignes et du canard. Les spécialités locales ne sont plus à présenter et ravissent les palais avec ses produits d'exception. Sans parler des paysages alentours qui valent le détour.

Les Pyrénées-Orientales

Pour ceux et celles qui veulent s'en mettre plein la vue, Expedia conseille d'aller se poser du côté des Pyrénées et de ne pas manquer l'Abbaye Saint-Michel de Cuxa, un monument « millénaire » situé au pied du plus célèbre pic, le Canigou. Il paraît que « son écrin de verdure magnifié par les couleurs automnales sont un pur bonheur pour les yeux ».

Fontainebleau

Avec ses 130 hectares de parc et de jardins, le château de Fontainebleau est l'un des plus beaux lieux de France. Pour enrichir sa culture avec son histoire incroyable mais aussi pour s'en mettre plein la vue, c'est là-bas qu'il faut aller. N'oubliez pas de vous perdre dans la forêt de Fontainebleau, qui a inspiré de nombreux peintres impressionnistes et qui offre de jolis sentiers.