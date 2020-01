Voici les choses que détestent le plus votre date lors d'un premier rencard

Il n'est jamais facile de se rendre à un date sans penser à mille choses à la fois : comment me comporter ? Sur quel sujet puis-je le/la lancer ? Va-t-il/elle aimer mon humour ? Toutes ces barrières invisibles émises par nos pensées se brisent généralement quand nous nous trouvons devant la personne... ou pas. À moins de poser ces 25 questions à votre crush avant de le rencontrer, il est plus que probable que vous le/la découvriez le jour J et tout ne peut pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu...

Une nouvelle enquête de la marque Chewsygum.com s'est intéressée de près au dating et plus spécifiquement aux mauvaises habitudes de certaines personnes lors d'un premier rendez-vous au restaurant, celles qui sont les plus détestées par un date. Après avoir regroupé les données sur les 1283 personnes interrogées, voici les 13 actions inappropriées qui pourraient ne pas mener vers un deuxième rendez-vous !

Être impoli(e) avec les serveurs

Avoir des mauvaises manières à table

Faire du bruit / ouvrir sa bouche en mangeant

Ne parler que de vous

Regarder son téléphone

Être bourré(e)

Parler de son ex

Commander de la nourriture pour l'autre

Commencer à manger avant que votre date ne soit servi(e)

Essayer d'intimider l'autre

Voler de la nourriture dans le plat de l'autre

Tremper un aliment dans la sauce après l'avoir porté à sa bouche

Mettre les coudes sur la table

Une liste longue comme le bras, mais somme toute très réaliste et qui place le manque de politesse comme l'élément numéro 1 d'un mauvais démarrage, suivi de près par les fameux bruits de bouche ou l'éternelle discussion sur l'ex. Alors, avant de proposer un rencard au restaurant, parez-vous de cette liste pour être sûre de ne pas faire de faux-pas et peut-être organiser une deuxième entrevue pour aller encore plus loin.