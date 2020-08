Voici les lieux en extérieur où les Français adorent faire l'amour, selon cette étude

Une étude menée par LELO dévoile les lieux préférés des Français pour faire l'amour hors de chez eux

En ces temps de post confinement, l'extérieur est devenu notre meilleur terrain de jeu pour s'aérer l'esprit et s'adonner à d'autres activités plaisantes loin de notre appartement. Si l'été est la meilleure saison de l'année pour flâner dehors jusqu'au petit matin, elle est aussi celle où on pourrait prendre des initiatives pour ajouter un peu de piment dans notre couple ! On le sait, près d'une femme sur deux n'est pas satisfaite au lit, alors pourquoi ne pas changer d'endroit pour raviver la flamme ?

La marque de sextoys LELO s'est récemment posée une grande question : où les couples préfèrent-ils faire l'amour, en dehors de chez eux ? En lançant une grande étude sur plus de 10000 personnes de toutes les nationalités et les âges, la marque a pu déterminer les lieux en extérieur où les couples aiment s'adonner au plus grand plaisir de la vie. D'ailleurs, la partie sur les Français·e·s est celle qui nous intéresse aujourd'hui !

Avant de vous donner le top 5 final, un chiffre intéressant est à retenir : sur les 10000 personnes interrogées, près de 90% ont avoué avoir déjà fait l'amour hors de leur maison. C'est dingue, n'est-ce pas ?! Bon, sans plus attendre, voici le classement des lieux les plus dingues où les frenchies ont franchi le cap ultime.

5. En avion

Près de 16% des Français·e·s se sont déjà envoyé en l'air (c'est le cas de le dire) dans un avion, dont près de 39% chez les 41-50 ans. Si les toilettes ne sont pas l'endroit le plus confortable du monde, près de 76% ont apprécié pour le « shot d'adrénaline » en plein vol. Une excitation multipliée par 1000, ça ne se refuse pas !

4. Dans les parcs et jardins publics

Près de la moitié des Français·e·s interrogés ont déjà franchi la limite en se donnant l'un à l'autre dans un parc ! Mais attention, la loi est très stricte et vous pourrez bien vous retrouver avec une amende de 15000€ et un an d'emprisonnement. Ça fait cher pour un peu de plaisir.

3. À la piscine

Les couples français aiment se la jouer Loana et Jean Édouard, avec près de 57% d'entre eux ayant déjà tenté la piscine pour assouvir leur désir sexuel. On est loin de Love Story, mais je ne suis pas certaine que ça soit le meilleur endroit pour être discret, même si vous pensez être en solo tout du long !

2. À plage

Avec les nombreuses plages des côtes françaises, il est très simple de trouver le spot parfait pour roucouler avec votre moitié ! Pour 68,5% des Français·e·s, cet endroit est the place to be pour ajouter un peu de piment dans une vie sexuelle souvent cantonnée au lit conjugal. Avec un coucher de soleil, c'est encore mieux !

1. Dans une voiture

Le number 1 du classement n'est pas très original, mais est une valeur sûre : la voiture remporte les suffrages avec près de 82% des couples français ayant déjà tenté l'expérience avec leur partenaire ! Petit, moyennement confortable et visible de la rue, c'est sans doute le lieu où l'adrénaline atteint son apogée. Plutôt twingo ou espace ?

Et vous, quel est votre endroit favori ?