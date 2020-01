Voici les meilleures et pires questions à poser à son date lors d'un premier rencard

Le premier rendez-vous, ce moment crucial où l'on doit faire une bonne impression à l'autre, sans avoir l'air de trop en faire ni de tomber dans des choses que pourrait détester votre date, est l'étape la plus importante pour avancer dans un possible après. Si cela peut paraître stressant au premier abord, il vaut mieux se préparer comme il se doit pour ne pas faire de boulettes et mieux connaître la personne sans tomber dans le trop intrusif. Une nouvelle étude faite par le site chewsygum.com a référencé les pires questions à ne jamais poser à son rencard ainsi que les meilleures, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent !

Du côté des"il ne faut jamais faire", les questions sur le salaire, la famille et son intimité ainsi que l'état du compte en banque ne sont pas les bienvenues dans une conversation, surtout si vous voulez que cette dernière se termine aussi vite qu'elle a a commencé !

Et sinon, combien tu gagnes dans la vie ?

Est-ce que t'es du genre dépensière ?

Combien coûtent tes fringues ?

T'as déjà été à découvert ?

Tes parents, ils font quoi dans la vie ?

Quelle est ta relation avec ta mère ?

T'as des soeurs ?

T'habites encore chez tes parents ?

T'es de quel bord politique ?

A quel point es-tu indépendante ou dépendante ?

L'autre nous étant un parfait étranger, il y a certaines questions qui peuvent nous en apprendre bien plus, sans jamais entrer dans l'intime trop rapidement. Les préférées des sondés concernent les rêves, les hobbies ou encore la culture, comme les films, séries ou musiques préférées. Avec ça, à vous la bonne soirée et les nombreuses conversations autour d'un sujet intéressant, et plus si affinités.

Quels sont tes plus grands rêves ?

Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie ?

Quels sont tes hobbies ?

Quel genre de musique écoutes-tu ?

Quel est ton film préféré ?

Quel livre adores-tu par dessus tout ?

C'est quoi la dernière série Netflix que tu as maté ?

Où aimerais-tu aller pour un prochain voyage ?

Quel est l'endroit sur Terre où tu aimerais vivre ?

Si tu devais faire une folie, que ferais-tu ?

Alors, as-tu bien pris ton carnet pour noter les do et les don't ?