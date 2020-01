Voici les meilleurs numéros de positions du Kamasutra pour des parties de jambes en l'air mémorables

Lorsqu'il s'agit de s'amuser au lit avec son partenaire, les Français ne manquent jamais d'idées, toujours prêts à tester de nouvelles choses, à l'instar du CAT, une position féline permettant d'atteindre l'orgasme sans effort ! Nul doute que le livre du Kamasutra ne vous sert pas qu'à décorer votre étagère dans la chambre mais il vous reste néanmoins quelques petites choses encore à découvrir pour faire de vos parties de jambes en l'air, un moment aussi agréable que réjouissant !

Si certaines positions ont plus la côte que d'autres, comme le missionnaire ou l'amazone, d'autres techniques aux chiffres évocateurs vont vous faire grimper aux rideaux en deux temps trois mouvements ! Quelles sont les 3 positions à tester illico presto ?

Une nouvelle position à essayer

Tout d'abord, il faut noter une chose : les préliminaires sont très importantes pour que cette dernière soit réussie ! Comment ça marche ? Après avoir fait des papouilles et autres petites délicates attentions, la nana doit s'allonger sur le lit, plier ses jambes et les ramener au niveau de sa poitrine pendant que le mec s'allonge sur elle et met ses deux bras de chaque côté de sa tête. Vous visualisez ? Cette position est la meilleure pour une plus grande pénétration et permet de titiller la paroi vaginale et le clito, grand oublié du sexe !

La même chose mais en position assise

L'atout majeur de cette position ? Le sexe oral ! Amatrice de cunnilingus et amateur de fellation, voici une technique à essayer de toute urgence avec votre partenaire si vous avez envie d'un petit changement dans la manière de procéder. Comment ça marche ? La personne qui reçoit est assise sur un lit ou sur une chaise avec le dos bien droit, l'autre doit être agenouillé(e) en face, la tête baissée vers les parties génitales pour donner, encore et encore ! L'avantage, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens, le donnant donnant est intégral.

Le 68, on adore, on adhère !

Comme on s'est dit que ce n'était pas encore assez, cette dernière position met aussi en avant le sexe oral pour une nuit d'amour on fire ! Comment ça marche ? Pour la personne en charge de donner, elle doit s'allonger sur le lit, tout simplement, tandis que son/sa partenaire doit venir s'asseoir sur elle avec les jambes pliées de chaque côté de sa tête, le plus haut possible. Puis elle doit s'allonger de tout son long jusqu'à toucher les parties génitales du partenaire, le reste ne pouvant pas être écrit dans ce paragraphe. Un 69 inversé en quelque sorte !

Alors, quelle est la position qui vous tente le plus ?