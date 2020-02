Voici les pays où bourlinguent les baroudeurs, ces amoureux du voyage !

Dans l'inconscient collectif, le mot « baroudeur » a une signification bien précise ! Comme un Indiana Jones ou une Lara Croft des temps modernes, il·elle est souvent imaginé·e avec un sac à dos, une carte du pays et des chaussures de randonnées au pied pour des kilomètres avalés lors de ses voyages au bout du monde. Et ce n'est pas totalement faux. Ne ressemblant ni un touriste, ni à un·e instagrammeur·euse, il·elle est l'opposé·e du mouton de Panurge, préférant découvrir de nouvelles cultures et sortir des sentiers touristiques classiques !

Le baroudeur n'est pas du genre à découvrir les villes les plus chères du monde et préfère de loin la beauté des paysages pour choisir une destination où poser ses deux pieds (et non ses valises). En somme, la nature a une importance capitale pour ces voyageurs d'un autre temps, privilégiant le slow-tourisme au tourisme de masse.

Dans cette récente étude faite par YouGov sur le profil du baroudeur, 3 parties du monde sortent du lot dans les destinations privilégiées par cette catégorie de la population. De l'Islande à la Russie, voici un florilège des pays pour barouder en toute tranquillité !

L'Islande et ses paysages à couper le souffle

Le paradis des randonneurs à la recherche de paysages à couper le souffle

Prendre un bain dans les eaux chaudes du Lagon Bleu

Observer les aurores boréales

La Norvège et ses fjords

Faire la randonnée de Trolltunga

Se perdre dans les îles Lofoten

Visiter la ville de Tromsø et voir des aurores boréales

La Finlande et ses aurores boréales

Découvrir la région des Grands Lacs ( Järvi-Suomi en finnois)

Visiter la petite ville médiévale de Porvoo et ses maisons en bois

Se perdre dans le parc national de Lemmenjoki (Laponie du Nord)

La Jordanie et son histoire incroyable

Visiter le célèbre temple de Petra classé au patrimoine mondial de l'UNESCO

Expérimenter la flottaison dans la Mer Morte

Jouer les aventurier·ière·s dans la réserve de biosphère de Mujib

La belle Chypre

Au nord de Chypre, découvrez la culture entre les châteaux et les musées de l'île

Barouder dans la région du Troodos pour un bol d'air pur

Faire la sardine dans la région de Larcana et ses plages magnifiques

La belle Arabie Saoudite

Visiter la capitale Riyad avec sa forteresse, son musée ou son célèbre marché

Se rendre dans la région montagneuse de l'Asir

Découvrez la Mecque, lieu de culte mondial des Musulmans

L'Estonie sous la neige

Se faire une randonnée dans le parc national de Lahemaa

Profiter d'un sauna en soirée, une pratique courante en Estonie

Piquer une tête dans les ruines immergées de l'ancienne prison de Rummu

La verte Lituanie

Visiter un lieu étrange : la colline des croix à Šiauliai

En prendre plein la vue au lagon de Courlande

Se dorer la pilule sur la plage de Palanga, la plus populaire du pays

La colorée Russie