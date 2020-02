Voici les premières images de I Am Not Okay With This, la série entre Stranger Things et Sex Education

Netflix s'est fait une spécialité dans les séries young adult ! Riverdale, Stranger Things, Sex Education ou encore 13 Reasons Why, les adolescent·e·s sont au coeur des nouveaux programmes du site de streaming. Et cela marche ! Classées parmi les meilleures sur la plateforme, ces séries dépeignent avec justesse la vie compliquée des jeunes, entre science-fiction et réalité. Si chacune d'entre elles a sa spécificité : le surnaturel, le sexe et bien d'autres sujets, aucune n'avait ce mélange des genres jusqu'à aujourd'hui.

I Am Not Okay With This, la nouvelle série originale de Netflix est un savant mélange entre Stranger Things et Sex Education. Prévue pour le 26 février prochain, elle est issue du roman graphique éponyme de Charles Forsman et ne ressemble à aucune autre fiction adolescente.

Qu'est-ce que cela raconte ? Les tribulations de Sydney, une adolescente de quinze ans qui doit jongler entre le lycée, la découverte de la sexualité et son super-pouvoir dans un monde qu'elle ne comprend pas. Une histoire qui ressemble presque à toutes celles des jeunes adultes en devenir, à quelques pouvoirs près ! Le premier teaser vient de pointer le bout de son nez pour vous donner un premier aperçu de ce qui vous attend...

Du côté du casting, deux acteurs des films d'horreur Ça sont à la tête de ce nouveau projet, en la personne de Sophia Willis (Sydney) et Wyatt Oleff (Stanley. Ils sont aussi accompagnés de Sofia Bryant (Dina), Kathleen Rose Perkins (Maggie) et Richard Ellis (Brad) pour compléter l'une des meilleures teams du petit écran. Une belle nouveauté à découvrir ce mois-ci, composée de tous les ingrédients pour nous faire binge-watcher jusqu'au bout de la nuit.