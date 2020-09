Voici toutes les sorties de films repoussées en 2021, il va falloir prendre son mal en patience

Il va falloir attendre (un peu) plus longtemps pour voir ces films au cinéma !

C'est officiel, 2020 est une année noire pour le cinéma international ! Avec la fermeture des cinémas et le report des sorties prévues pour 2020, l'industrie du 7e art voit rouge. Si quelques films s'en sortent, comme Mulan qui sortira le 4 décembre sur Disney+ (au lieu du 25 mars au cinéma), d'autres sont encore repoussés plus loin, au grand dam des fans. Les grands perdants ? En première ligne, les films de super-héros comme Black Widow ou Eternals. Mais alors, où en est-on aujourd'hui ?

Du côté de Disney, après moults rebondissements, 2020 sera officiellement une année sans un seul film du MCU, une grande première depuis 2009 ! La firme s'est vue contrainte de chambouler complètement son calendrier pour coller au plus près des histoires. Ainsi, Black Widow sortira le 7 mai 2021, Eternals, le 5 novembre 2021 et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le 9 juillet 2021.

Selon nos confrères d'Allociné, la Fox a elle aussi dû faire des choix avec plusieurs grandes productions avancées ou décalées de plusieurs mois. Le film The King's Man : première mission devrait arriver en salles le 12 février 2021 (avec 15 jours d'avance, West Side Story avec Ansel Elgort est décalé de plus d'un an, repoussant la date au 10 décembre 2021. Enfin, Mort sur le Nil avec Emma Mackey (Sex Education) arrivera le 18 décembre 2020 ! A l'heure actuelle, on prie pour que ces dates ne soient pas encore changées. Encore un peu de patience.