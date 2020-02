Voilà 4 (bonnes) raisons de continuer à mater du porno selon les couples

Être en couple ne signifie pas (toujours) arrêter ses petites habitudes, spécifiquement sur le sexe ! Si on t'a déjà donné 5 bonnes raisons de continuer à te masturber même quand t'es plus célib', cette nouvelle étude va encore plus loin en incorporant le porno dans ta vie de couple ! Le site YouGov vient de révéler les petites habitudes des amoureux sur le visionnage de vidéos pornographiques en duo.

On ne le sait que trop bien, ta manière d'être change lorsque tu n'es plus un coeur à prendre et le porno n'est clairement plus dans tes priorités ni tes pensées. D'après l'enquête, pour 71% des jeunes interrogés, le fait d'être en couple impacte directement leur consommation. Dans cet océan de données, il est bon de noter que 40% continuent à regarder « un petit peu » principalement pour ces 4 raisons.

Pour jouer (36%)

Pour avoir des nouvelles idées (28%)

Pour alimenter l'amour (23%)

Par manque de satisfaction du·de la partenaire

Voilà qui devrait donner des idées à certain·e·s pour pimenter les ébats sexuels et trouver de nouvelles manières d'atteindre le 7ème ciel ! A contrario, près d'une personne sur 3 dit ne plus du tout en regarder lorsqu'elle est en couple. Et toi, t'es de quel côté ?