Voilà à quoi ressemblent nos nouvelles habitudes voyage depuis le Covid

De nouvelles tendances que la crise sanitaire a fait émerger.

S'il y a bien un secteur que la Covid-19 a lourdement impacté, c'est bel et bien celui du tourisme. Mesures sanitaires, fermetures des frontières, voyages sous condition, les vacanciers ont bien été obligé·e·s de revoir leurs habitudes, des changements qui ont fait apparaître de nouvelles façons de voyager. Alors, quelles sont ces tendances observées cet été 2020 ? On fait le point !

Voyager local

Avec une partie du globe confinée (et surtout la menace que certaines régions le soient dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà le cas), les voyageur·euse·s sont nombreux·ses à privilégier le voyage local cet été. Louer un petit chalet à la montagne, réserver une jolie maison en bord de mer, jouer les rats des villes dans la capitale, les Français·e·s ont préféré cette année visiter les régions du pays. Certains ont même osé la tendance du staycation, qui consiste à vivre comme un touriste dans sa propre ville. Un phénomène qui ne devrait pas perdre en popularité ces prochains mois...

Crédit : Unsplash @meganmarkham

Le slow travel

S'ils étaient peu attractifs il y a quelques années, ces coins paumés à l'autre bout du monde figurent parmi les spots les plus prisés par les voyageurs. En quête de déconnexion et d'authenticité, se réfugier au milieu de nulle part, là où ils ne seront surtout pas joignables (et par conséquent pas dérangés) fait décidément partie des tendances voyage qui grimpent ces dernières années. Outre le calme, le dépaysement et la tranquillité, s'imposer une digital detox dans cette époque ultra-connectée se révèle être un véritable défi. Escalader des rochers à mains nues ? Nope ! Laisser son smartphone en mode avion ? Voilà du vrai frisson en 2020 !

Crédit : Unsplash @kylejglenn

Les séjours écoresponsables

Voyager de façon responsable, voilà la nouvelle préoccupation des voyageurs. Et ce n'est pas la crise sanitaire qui devrait inverser la tendance. Tandis que les séjours all-inclusive dans les gros complexes hôteliers perdent en popularité, les petits gîtes locatifs ont le vent en poupe. A la recherche d'authenticité, les voyageurs semblent en effet plus enclins à opter pour des vacances conscientes. Et ça, les professionnels du tourisme l'ont bien compris : les agences de voyage sont de plus en plus nombreuses à miser sur des séjours sans avion, les hôtels proposent à leurs clients des activités écolos (comme le nettoyage de plages par exemple) et les villages écoresponsables ont la cote, comme l'observe une récente étude menée par VVF. Bref, aujourd'hui, on veut voyager, mais bien !

Crédit : Unsplash @brian_yuri

Les voyages last minute

Difficile de prévoir des vacances des mois à l'avance dans un contexte aussi tendu. Alors pour éviter de se retrouver avec des billets sur les bras, les Français ont préféré le last minute pour leurs vacances d'été. Si ces offres souvent proposées à prix d'or ne datent pas d'hier, elles séduisent de plus en plus les voyageurs. Selon une étude signée Siblu, 60% des Français n'avaient pas réservé leurs vacances au début de l'été. Et cela semble en effet plus sage...

Crédit : Unsplash @blakecheekk

Les escapades en solitaire

Partir s'évader solo ? Si la pratique pouvait paraître marginale il y a quelques années, il semblerait que le confinement l'ait upgradée. Les chiffres communiqués par eDreams sont d'ailleurs plutôt parlants : alors qu'ils étaient seulement 10% à envisager leur voyage en solitaire en novembre 2019, les Français étaient 43% à déclarer préférer partir partir seul·e·s en mai 2020. Une tendance qui se vérifie également à l'échelle mondiale, selon l'enquête.

Crédit : Unsplash @jcremer

Alors, ces nouvelles tendances voyage liées à la crise sanitaire vont-elles s'imposer ces prochaines années ? Prends note, on prend les paris !