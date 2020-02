Voilà ce que la couleur de tes règles dit de ta santé

Il n'y a pas de mystère : en étant attentives à notre corps, on peut décrypter pas mal de choses. C'est le cas de certains problèmes de santé que l'on peut expliquer en étudiant l'état de nos ongles, l'emplacement de nos boutons ou encore l'odeur de notre vagin. Mais pas seulement, la couleur de nos règles peut également nous aider à identifier certains soucis de santé. Que les hypocondriaques se rassurent, on n'a pas prévu de vous découvrir un cancer du fluide !

Un mélange de sang et de sécrétions vaginales peut donner cet aspect rosâtre qui survient au début du cycle ou après des rapports sexuels un peu brutaux qui ont entraîné de petites déchirures au niveau du vagin. Des changements hormonaux dûs à une baisse des niveaux d'œstrogènes (grossesse, utilisation d'un nouveau moyen de contraception, activité sportive importante) peuvent également rendre tes règles plus claires. Enfin, plus embêtant, cette couleur peut être aussi le signe d'une mauvaise alimentation, d'une perte de poids ou d'une santé plus fragile.

Si elles peuvent être dues à un mélange de sécrétions vaginales ou du col avec le sang, des règles oranges peuvent être plus inquiétantes. En effet, elles peuvent traduire une infection vaginale. Dans ces cas-là, il est recommandé de porter attention à la couleur, à l'odeur mais aussi à d'autres symptômes inhabituels, comme des démangeaisons. Par mesure de précaution, il est préférable de consulter un médecin ou un gynéco si l'on voit des pertes de sang orangeâtres.

Des règles de couleur rouge vif peuvent annoncer un problème de thyroïde, surtout si elles sont peu abondantes et qu'elles durent plus d'une semaine. Mais globalement, avoir des règles de cette couleur est plutôt bon signe : c'est que tout va bien ! Attention toutefois, si des pertes rouges vives sont observées en dehors des règles, il vaut mieux consulter un médecin sans trop tarder : elles peuvent être le signe d'une infection sexuellement transmissible.

Règles de couleur marron ou bordeaux ? Pas d'inquiétude à avoir : c'est le processus normal, lorsque le sang met du temps à être évacué et qu'il a eu le temps de s'oxyder avant de quitter l'utérus. Cette teinte peut aussi traduire un début de grossesse ou, dans le cas d'un récent accouchement, que le corps expulse l'excès de sang et des tissus de l'utérus (ce qui est tout à fait normal). Par contre, si tu pers du sang marron en dehors de ton cycle, on te conseille d'aller consulter : il peut s'agir d'un fibrome.

Des règles grises sont souvent provoquées par un déséquilibre des bactéries présentes dans le vagin (les bonnes et les mauvaises). A surveiller de près donc, puisqu'il peut s'agir d'une vaginose bactérienne. Pendant la fin de grossesse, des pertes grises qui contiennent des caillots peuvent malheureusement annoncer une fausse couche.

Voilà une belle palette de couleurs qui devrait nous aider à y voir plus clair !