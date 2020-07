Voilà ce que ta personnalité et ton signe astro disent sur ta façon d'embrasser

Plutôt romantique ou fougueux ? Voilà ce que ton signe astro révèle sur ta façon d'embrasser.

On peut l'aimer discret, déposé délicatement sur la joue. On peut l'adorer passionné, partagé à pleine bouche sous une pluie diluvienne. On peut le préférer mystérieux, frôlé à peine du bout du nez. Bref, il existe des dizaines et des dizaines façons d'embrasser. Si on apprécie dans certaines circonstances un petit smack timide et puis dans d'autres, le vrai bon french kiss, nous avons en réalité toutes nos petites préférences. Et si tu peines à savoir quel baiser correspond le plus à ta personnalité, on te conseille de t'en remettre à la science des astres qui, une fois de plus, vient répondre à tes questions. Sont puissants quand même...

Bélier

De nature joueuse, dynamique et audacieuse, tu aimes naturellement surprendre ton ou ta partenaire avec des baisers passionnés. Ton truc, ce sont les embrassades dignes des belles plus scènes d'amour, mais avec ce qu'il y a suffisamment de coquin pour ne pas tomber dans le romantisme cucul. Mordillements, mains dans les cheveux, baisers langoureux, avec toi, pas le temps de niaiser.

Taureau

Ce que tu aimes lorsque tu embrasses une personne, c'est partager un réel moment d'intimité. Aussi, tu apprécies prendre ton temps, apprivoiser l'autre et répondre à ses envies de façon douce et bienveillante. Généreuse, tu aimes plonger ton regard dans les yeux de ton ou ta partenaire, être surprise par un bisou déposé dans le cou, t'imprégner de l'odeur de l'autre.

Gémeaux

Si tu aimes les baisers rapides, pas question de te contenter d'un bisou bâclé. Ce qui te branche par dessus tout lorsque tu poses tes lèvres sur celles d'une autre personne, c'est le fait d'échanger et de communiquer avec elle. Aussi, tu apprécies particulièrement lorsqu'elle te susurre des mots doux à l'oreille en même temps. Voilà comment mettre tes sens en éveil...

Cancer

Tu es du genre à prendre le baiser avec beaucoup de sérieux. Loin de toi l'idée de galocher froidement quelqu'un, pour toi, embrasser, c'est un acte fort, puissant et éminemment romantique. Pour que le moment soit réussi, il faut donc que tu aies suffisamment nouer de liens avec ton ou ta partenaire et que tu sentes que les sentiments que tu éprouves sont réciproques. Et là, tu peux faire preuve de beaucoup d'intensité...

Lion

Avec un caractère félin comme le tien, il n'est pas étonnant que tes baisers fassent preuve d'une grande bestialité. Passionnée, intense et joueuse, ton truc, c'est de vivre le moment à fond, comme s'il s'agissait du tout premier baiser. Lorsque le feeling est là, ton corps est tout à coup envahi de frissons à t'en faire vaciller. Oui, tu es un peu du genre drama queen...

Vierge

Même lorsque tu embrasses, tu ne laisses pas de répit à ton cerveau, sans cesse en ébullition. Aussi, tu aimes prendre ton temps avant de laisser glisser tes lèvres sur celles de l'autre. Il faut que ce soit le bon moment et que tu sois certaine que vous êtes bien sur la même longueur. Lorsque tous les feux sont au vert, ta nature réservée laisse place à une grande sensualité. Il faut en effet se méfier de l'eau qui dort avec toi.

Balance

Grande romantique, tu ne prends pas un baiser à la légère. Pour toi, il s'agit d'un acte d'amour, partagé entre deux personnes qui s'estiment et qui ressentent des choses fortes l'une pour l'autre. Evidemment, tu as besoin d'être mise en confiance avant d'embrasser quelqu'un. Mais une fois que tu te sens à l'aise, tu peux faire preuve d'une grande générosité. Avec toi, chaque baiser est un peu magique.

Scorpion

La séduction, tu as ça dans le sang. Inutile de préciser que tes baisers sont tout naturellement très sensuels. Pas du genre à faire comme tout le monde, tu aimes surprendre ton ou ta partenaire avec des étreintes différentes à chaque fois. Un coup romantique, un coup passionné, un coup indécent, tu recherches avant tout le frisson et l'inédit. Bref, aucune chance de s'ennuyer avec toi !

Sagittaire

Ce qui te fait frissonner de plaisir, c'est avant tout la surprise, le mystère et l'aventure. Pour toi, chaque baiser est vécu comme une nouvelle expérience. Alors tu n'hésites pas à varier les plaisirs, à tenter d'autres choses, à surprendre celui ou celle qui te fait vibrer. Joviale et entière, tu aimes vivre le moment à 100%.

Capricorne

Tu peux donner l'impression d'être une personne réservée, timide voire même un peu rigide par moment, mais en réalité, tu as besoin de te sentir en confiance pour révéler ta véritable nature. Aussi, avec toi, il faut y aller en douceur, faire preuve de beaucoup de douceur et apprendre à t'apprivoiser. Si tu n'aimes pas trop prendre des initiatives, tu sais cependant répondre avec fougue à celles de ton ou ta partenaire.

Verseau

Pas du genre à faire comme les autres, tu ne sacralises pas le baiser, comme d'autres pourraient le faire. On peut reprocher ton manque de romantisme, mais ce qui te plaît avant tout lorsque tu embrasses quelqu'un, c'est de partager un moment complice avec lui/elle. Bref, on est peut-être loin du romantisme digne des grands films d'amour mais au moins, on ne se prend pas la tête avec toi.

Poissons

Clairement le signe le plus romantique, avec toi, il faut s'attendre à de grands élans d'amour : oui, prépare-bien ton ou ta partenaire parce que tu risques de le/la surprendre ! Tu aimes les grands baisers, la passion, l'intensité, voilà pourquoi tu peux parfois te laisser déborder par un trop-plein d'émotions. Que ta victime fasse attention : tu pourrais bien la dévorer toute crue !

Alors, les astres ont-ils vu juste ?