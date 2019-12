Voilà combien d'années il faudra pour que les inégalités économiques entre femmes et hommes disparaissent

Les inégalités entre les femmes et les hommes s'observent à bien des niveaux - dans les postes de direction, dans le partage des tâches ménagères, dans la durée du congé maternité... - mais s'il y a bien un critère où la différence entre les sexes est flagrante, c'est le critère économique.

Selon le Forum économique mondial, qui mesure chaque année les inégalités hommes/femmes grâce à son outil Global Gender Gap Index, le fossé serait en train de se creuser sur le plan économique et, au lieu des 202 ans prévus l'an dernier pour faire disparaître ces inégalités au niveau mondial, il faudrait désormais compter sur 257 années pour atteindre l'égalité parfaite dans le monde du travail.

Inégalités économiques, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour trouver ce chiffre hallucinant, l'organisme s'est appuyé sur quatre piliers : le taux d'emploi chez les hommes et les femmes, l'écart de salaire à poste égal mais aussi le niveau de revenus et l'accès à des postes à responsabilité. Dans l'ensemble des 153 pays étudiés, seulement 55% de femmes seraient sur le marché du travail, contre 78% d'hommes. Côté salaire, l'écart entre femmes et hommes serait de 40%, et il s'élèverait à plus de 50% pour les revenus.

La France, en relativement bonne position dans le classement global (à la 15ème place) se retrouve toutefois reléguée au 65ème rang concernant l'égalité économique : son score est en effet plus bas que la moyenne lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement à l'égalité salariale (127ème place) : il y a donc beaucoup de progrès à faire chez nous mais aussi dans le monde, si l'on veut voir de notre vivant un système où femmes et hommes seraient donc enfin sur un pied d'égalité.

Pour ce qui est des inégalités au global (regroupant les critères économiques, éducation, santé et politique), le rapport annonce qu'il faudra 99,5 ans pour atteindre d'égalité complète, contre 108 ans trouvés en 2018 : on se donne donc rendez-vous en 2120 pour voir ce qu'il est en réellement.