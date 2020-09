Voilà l'astuce TikTok pour un dressing trois fois plus grand (sans en acheter un nouveau)

Pour la jouer Carrie Bradshaw du pauvre.

Il n'y a pas que des challenges viraux et des tendances WTF sur TikTok, on peut aussi y trouver des astuces très utiles. Dévoilé par Cosmopolitan UK, la rédaction a récemment partagé son secret pour optimiser l'espace de son dressing. Qu'importe le nombre de vêtements dont on dispose, on cherche toujours à gagner plus de place et à pouvoir y ranger davantage de fringues. Problème, on ne dispose pas toujours de surface supplémentaire ou du budget pour s'offrir une garde-robe XXL.

Voilà pourquoi on a particulièrement été séduites par l'astuce dévoilée sur TikTok. Pour voir son dressing tripler, rien de plus simple, il suffit de se munir de cannettes de soda, que l'on désossera afin d'y récupérer les languettes. L'idée ? Glisser les petits embouts métalliques au niveau du crochet d'un cintre, y suspendre un deuxième grâce aux trous des languettes puis répéter l'opération avec un troisième cintre. Et voilà comment accrocher trois vêtements sans encombrer la barre du portant !

Pour éviter de surcharger ton dressing, ne vas pas au-delà de trois suspensions et privilégie des cintres en bois de bonne qualité, qui résisteront davantage au poids. Alors, convaincue par ce tips ?