Voilà la liste des films les plus chers produits par Netflix, c'est pas la crise pour tout le monde

Pour nous en mettre plein la vue, la plateforme de streaming n'hésite pas à lâcher du flouz !

Outre proposer un énorme catalogue de films et de séries pour occuper nos soirées et nos journées bien au chaud sur notre canapé ou dans notre lit, ce qu’on adore chez Netflix, ce sont aussi les séries et les films originaux. La plateforme de streaming ne cesse de produire toujours plus de programmes intéressants et divertissants et qui font un carton à chaque fois, concurrençant même certains blockbusters qui sortent au cinéma. Il faut dire que la société n’a pas peur de dépenser de l’argent pour produire ses petites (grosses) pépites. Dernièrement, Netflix a notamment annoncé que la plateforme allait débourser environ 200 millions de dollars pour le dernier film des frères Russo, les réalisateurs des derniers Avengers. Intitulé The Gray Man, ce thriller d’espionnage mettant en scène Ryan Gosling et Chris Evans est le film original le plus cher de Netflix à ce jour et voici la liste des autres films qui le talonnent.

10. Okja : 50 millions de dollars

9. The Ridiculous 6 : 60 millions de dollars

8. Projet Power : 85 millions de dollars

7. Bright : 90 millions de dollars

6. Triple Frontier : 115 millions de dollars

5. Outlaw King : 120 millions de dollars

4. 6 Underground : 150 millions de dollars

3. Red Notice : 150 millions de dollars

2. The Irishman : 159 millions de dollars

1. The Gray Man : 200 millions de dollars

Crédit : Netflix

Dans le top 3, outre The Gray Man, on retrouve notamment The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese avec le retour d'Al Pacino, Robert De Niro et Joe Pesci. Le réalisateur avait expliqué à l'époque qu'aucun studio ne voulait financer son long-métrage. Seul Netflix était prêt à apporter les moyens nécessaires pour financer les 159 millions de dollars que demandait la production du film. Les autres studios doivent s'en mordre les deux. Enfin, en troisième position, on retrouve Red Notice, une comédie d'action dont la sortie est prévue pour le 13 novembre 2020 sur la plateforme de streaming. Réalisé par Rawson Marshall Thurber, le film suit un agent d'INTERPOL incarné par Dwayne Johnson, qui s'en prend à la voleuse d'art la plus habile au monde, jouée par Gal Gadot. Ryan Reynolds sera également au casting et le film promet pas mal de scènes aussi drôles qu'explosives !