Voilà la meilleure façon d'oublier un·e ex (et c'est la science qui le dit)

Allez, on jette ses vieux mouchoirs.

S'il n'existe pas de remède miracle pour se défaire du souvenir envahissant d'un·e ex, il semblerait que certaines méthodes aient prouvé leur efficacité. C'est du moins la conclusion avancée par une équipe de chercheurs de l'Université du Missouri-Saint-Louis qui s'est intéressée aux différentes stratégies mentales mises en place pour surmonter une rupture amoureuse. L'idée ? Déterminer laquelle elle a la plus pertinente.

Publiée en 2018 dans le Journal of Experimental Psychology, l'étude a convié un panel de 24 personnes âgées de 20 à 37 ans. Chacun·e des participant·e·s - qui ont tou·te·s le point commun de sortir d'une rupture et de penser encore à leur ex, après une relation d'en moyenne deux ans et demi -, a été soumis à trois différents tests afin de déterminer quelle technique est la plus efficace pour chasser le souvenir d'un·e ex.

La première consiste à ruminer et à se concentrer sur ce qui n'allait pas dans la relation, de façon à développer un sentiment de colère envers l'ex en question. Si les chercheurs ont constaté que cette stratégie appelée « la réévaluation négative » était un bon moyen de se défaire du sentiment amoureux et donc de passer plus facilement à autre chose, celle-ci a en revanche un effet négatif sur l'humeur du sujet.

A l'inverse, la seconde technique nommée « la réévaluation positive » qui se résume à faire la paix avec ses émotions et cette histoire passée, ne s'est pas avérée très efficace dans le processus de détachement, même si elle a l'avantage de ne pas altérer l'humeur. Quant à la dernière méthode, baptisée celle de la distraction et qui consiste donc à se servir de différents outils de divertissement afin de se changer les idées, celle-ci s'est montrée plutôt performante. Bien qu'elle n'agisse pas directement sur l'attachement que le participant manifeste pour son ex, elle a une réelle influence positive sur l'humeur générale.

« Cela suggère que dans le contexte d'une rupture amoureuse, la réévaluation négative est une stratégie efficace pour réduire le sentiment amoureux, alors que la distraction est une stratégie efficace de régulation positive de l'émotion positive » affirment les scientifiques. En d'autres termes, pour oublier un·e ex une bonne fois pour toutes, le best plan serait de chiller devant Netflix, un pot de glaces pour compagnie, en bavant sur cet·te ex de malheur. Sounds good, non ?