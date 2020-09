Voilà la meilleure façon de gérer une rupture amoureuse selon ton signe astro

Percée à jour !

Elle nous concerne tous et toutes, et pourtant, personne ne gère une rupture amoureuse de la même façon. Il y a celles qui tirent un trait définitif sur l'histoire passée, celles qui se consolent vite dans les bras de quelqu'un d'autre, celles qui pleurent à chaudes larmes pendant des mois et puis celles qui préparent des plans de vengeance machiavélique. Face au chagrin, aux déceptions et à la rancoeur, difficile d'anticiper nos réactions et de contrôler nos sentiments. Alors, pour t'aider à y voir plus clair, on est allées prendre conseil auprès des astres qui - une fois de plus - nous permettent de déchiffrer nos émotions mais aussi de les adapter au mieux au problème auquel on est confrontées. Viens voir un peu par toi-même ce que ton signe astro dit de toi...

Bélier

Pas du genre à manier la langue de bois, quand les choses ne vont plus, tu es plutôt celle qui brandit la rupture au lieu de laisser la situation se dégrader, au point parfois de ne plus pouvoir voir ton ex partenaire en peinture. Si la séparation peut t'affecter, tu n'en laisses en revanche rien paraître : en sortir la tête haute et surtout, fière d'avoir gagner la partie, voilà ce qui t'empêche de flancher.

Taureau

Passionnée et entière, affronter une rupture amoureuse est très compliqué pour toi. Attachée aux souvenirs, tu as plutôt tendance à pleurer sur ces vieilles photos, sur cette chanson que vous écoutiez à deux, devant ce film qui te rappelle combien tu es malheureuse. Si le chemin de la guérison peut s'avérer sinueux, une fois le processus de séparation bien enclenché, tu reprends vite du poil de la bête.

Gémeaux

Tu as beau avoir aimé comme une folle, quand c'est fini, c'est fini. Autrement dit, les dramas et les torrents de larmes, très peu pour toi. L'idée d'être celle qui s'est fait larguer t'est tellement insupportable que tu préfères prendre les devants et couper les ponts avec ton ex, avant qu'il/elle ne s'en charge. Toujours dans l'action, tu te mets très vite à redater, plus par besoin de t'occuper que par réelle envie de te mettre en couple.

Cancer

Ultra sensible, c'est avec beaucoup de chagrin et de difficultés que tu affrontes une rupture amoureuse. Alors, pour t'aider à surmonter ta peine et retrouver (un peu) le sourire, tu comptes sur le soutien de ton entourage. Tu te réfugies chez tes parents, tu parles des heures et des heures avec tes collègues, tu fais la fête plus que de raison avec tes meilleur·e·s potes, bref, tu te rapproches de ceux que tu aimes pour panser tes blessures.

Lion

S'il y a un trait de caractère qui te définit, c'est bien la fierté. Impossible que l'on te voit les yeux tout rouges et l'ego malmené, c'est avec la tête haute que tu envisages la suite. D'ailleurs, de ton côté, quand une histoire d'amour est terminée, tu ne veux plus rien en garder. Numéro de téléphone, photos et même cadeaux, tu fais en sorte de totalement nier l'existence de ton ex pour aller de l'avant.

Vierge

Même dans le chagrin, tu restes pragmatique. Dans un premier temps, c'est ta sensibililté et ta peur de l'abandon qui domineront tes sentiments. Même si ce n'est pas le cas, tu penseras toujours que tu es responsable de la rupture. Mais très vite, tu prends du recul et analyses la situation afin d'en ressortir grandie. Et comme tu es du genre à apprendre de tes erreurs, chaque rupture est de mieux en mieux gérée.

Balance

Une séparation est souvent très douloureuse pour les personnes de ton signe. Déchirée par des émotions contradictoires, il te faut souvent beaucoup de recul et de réflexion pour apprendre à comprendre tes sentiments et les maîtriser. Pour t'aider à y voir plus clair, tu as d'ailleurs tendance à vouloir du changement dans ta vie. Un virage qui te permet de laisser le passé au passé.

Scorpion

Très orgeuilleuse, la Scorpion refusera de passer pour la victime de l'histoire. Aussi, elle se concentrera sur la colère, plutôt que de laisser la peine la dominer. Optimiste (ou fataliste, au choix), elle ne cherchera en aucun cas à sauver l'histoire du naufrage et estimera qu'elle mérite probablement mieux que ce qu'elle avait. En attendant de rencontrer cette personne, elle ghostera sans aucun scrupule son ex et évitera de le/la mentionner auprès de son entourage. Pas de pitié qui tienne !

Sagittaire

Pas question pour toi, Sagittaire, de vivre dans la colère. Optimiste et bienveillante, si tu cherches à comprendre dans un premier temps les raisons de cette séparation, très vite, tu préfères aller de l'avant et te concentrer sur ce qui t'attend de positif. D'ailleurs, tu fais partie de ces personnes qui peuvent tout à fait devenir amies avec leur ex.

Capricorne

Avec une personnalité aussi entière que la tienne, il est naturellement difficile pour toi de passer outre le chagrin. Dans une rupture amoureuse, tu auras d'ailleurs tendance à t'attribuer les fautes, même si tu n'es pas la seule responsable de la situation. Très sensible et le coeur à vif, après la flagellation vient la rancoeur. Oui, tu n'es pas du genre à pardonner et à oublier facilement.

Verseau

Evidemment, comme tout le monde, faire le deuil d'une histoire n'est pas chose aisée et cette situation t'attriste beaucoup. Seulement, la femme Verseau ne reste pas sur un goût amer. Déterminée, elle parvient à puiser une force de caractère dans l'épreuve et arrive à libérer une certaine négativité de façon créative. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou une façon d'observer l'avenir, elle se focus avant tout sur le renouveau.

Poissons

Une rupture amoureuse ne se passe pas de son lot de larmes. Profondément blessée, tu peines à sortir la tête de l'eau et à oublier la peine qui te ronge. Légèrement obsédée par ton ex, il t'arrive même de le/la stalker sur les réseaux sociaux. Bref, dans ton cas, il n'y a que le temps qui parvient à soulager ton chagrin...

Alors alors, les astres ont-ils vu juste ?