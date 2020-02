En plus de nous embêter une fois par mois, de foutre le bordel dans notre transit et de nous fatiguer, nos règles nous coûtent cher. Genre vraiment cher. Selon une étude publiée par Le Monde le 2 juillet dernier, une femme au « flux moyen » dépenserait près de 3800 euros au cours de sa vie pour l'achat de ses protections hygiéniques, bien que ces chiffres fluctuent et peuvent s'élever jusqu'à 21 500 euros selon cette étude. Une somme qu'on aurait nettement préféré mettre dans un voyage au soleil...

Mais ce n'est pas tout ! En plus des tampons, serviettes, cups et autres culottes menstruelles, il faut aussi intégrer aux calculs les coûts des rendez-vous médicaux. Consultations qui varient selon les régions, allant de 26 euros en moyenne dans les grandes villes jusqu'à 49 balles à Paris pour voir un gynéco. Une femme menstruée doit également faire face à un tas de dépenses annexes, de la lingerie à la literie. Petit luxe qui monterait en moyenne à 100-150 euros par an...

D'ailleurs, on te propose de calculer à combien s'élèvent tes dépenses liées à tes règles, calculateur mis à disposition par la marque de lingerie menstruelle bio Elia. On te prévient : c'est assez hallucinant... D'autant que, pour couronner le tout, un marketing sexiste vise les femmes : c'est ce que dénonçait récemment la journaliste et autrice Fiona Schmidt dans un post Instagram. L'objet de sa colère ? Le prix des antidouleurs, vendus plus chers aux femmes.

Ces « antidouleurs pris par les chochottes qui souhaitent contourner la douleur inhérente à la condition féminine », comme elle le souligne avec ironie, en prenant l'exemple du NurofenFem, créé spécialement pour les femmes qui ont mal au ventre pendant leurs règles et qui coûte... 1, 11 euros plus cher qu'un NuroFenFlash, alors que « le dosage d'ibuprofène et le nombre de cachets sont exactement les mêmes » rappelle-t-elle.

Ce que l'on doit retenir ? « Etre équipée d'un utérus coûte cher », amer constat de la journaliste qui fait écho au mouvement #ÇaVaSaigner lancé l'été dernier pour dénoncer la précarité menstruelle.