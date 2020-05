Voilà la position dans laquelle il faut s'endormir pour avoir une belle peau

Conseil de dermato !

Tu l'as sans doute déjà constaté, excepté après une nuit d'amour, le réveil s'accompagne souvent de traits tirés, de cernes de trois kilomètres et d'un visage bouffi. Bon, les heures à passer sur ton tel avant de t'endormir ou l'heure de ton coucher y sont probablement pour quelque chose mais ces mauvaises habitudes ne sont pas les seules responsables. Ta mauvaise mine est également liée à la position dans laquelle tu t'endors !

Oui, personne ne s'endort de la même façon et si nos positions préférées pour gagner les bras de Morphée en disent beaucoup sur notre personnalité, certaines ont le désavantage d'accélérer le vieillissement et le relâchement de la peau. Car ce n'est pas tout d'appliquer des crèmes de nuit sur son visage et de faire ses 8 heures de sommeil, comme le rappelle le docteur Konstantin Vasyukevich sur le site Coveteur.

Crédit : Unsplash @spanic

« La plupart des patients comprennent l'importance de dormir suffisamment chaque nuit et l'effet qu'un sommeil réparateur peut avoir pour améliorer le teint, la texture et l'apparence de la peau. Ce qui est moins connu, c'est comment les positions dans lesquelles nous dormons affectent l'anti-âge » indique-t-il. Alors quelles sont ces postures qui aident à garder un teint frais et lisse ?

Pour la dermatologue Morgan Rabach, le mieux est de dormir sur le dos car en se couchant sur le côté ou - pire - sur le ventre, on étouffe l'épiderme en plongeant son visage dans son oreiller. Résultat, on favorise l'acné du sommeil et on empêche l'irrigation des vaisseaux du visage, ce qui explique pourquoi on se réveille avec cet air bouffi (sans parler de la trace de l'oreiller).

Le visage vers le plafond permet au contraire de faire circuler le sang mais aussi une meilleure action des soins beauté de nuit que l'on applique avant d'aller dormir. Malgré ses bienfaits anti-âge, seule 8% de la population s'endormirait sur le dos... la position sur le côté, en foetus ou sur le ventre rencontrant davantage de succès !

Et pourtant, si elles ont l'avantage d'être confortables, ces positions « ont tendance à créer une plus grande accumulation de liquide sous les yeux ou sur les côtés, ce qui signifie une augmentation des poches » précise l'experte. Pour celles qui auraient vraiment du mal avec la position sur le dos, les professionnels de la peau conseillent dans ce cas un oreiller légèrement surélevé pour permettre la circulation du sang mais aussi une taie et des draps en soie, bien moins agressifs pour la peau.

Adieu gueule de merde au réveil !