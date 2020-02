Voilà le cocktail à commander dans les bars si tu veux te débarrasser d'une personne relou

Pour te débarrasser d'une personne relou en soirée, t'as déjà sûrement eu recours à des subterfuges classiques comme prétendre recevoir un coup de fil, prétendre être en couple avec ton·ta pote ou tout bonnement te casser. Mais par chance, tu n'as pas épuisé toutes tes balles, puisqu'une association féministe strasbourgeoise a eu une idée brillante qu'il FAUT absolument démocratiser partout en France !

Pour jarter une personne un peu trop entreprenante ou juste super lourdos, les quatre étudiantes derrière l'asso Mad'EMoizelle ont eu l'idée de d'inciter les femmes à commander un cocktail spécial au bar. Et non, le cocktail en question n'a rien de répugnant au point d'éloigner tous les relous autour de toi : il est tout bonnement fictif et le simple fait de donner ce nom de code aux barmans permet de les alerter de ta situation.

En commandant le cocktail Mademoiselle, le personnel du bar est automatiquement informé que tu fais face à une personne collante et peut alors intervenir pour te sortir de cette situation gênante.

Pour l'instant testé dans la région de Strasbourg, le code Mademoiselle pourrait se diffuser à plus grande échelle si tout le monde se passait le mot, puisqu'il existe de toute évidence un besoin chez les femmes, désireuses de se sentir plus en sécurité en soirée, et un manque dans les établissements français, où aucune mesure universelle n'existe. Alors, prête à commander ce fameux faux cocktail si la situation se présentait à toi ?