Voilà le nombre de jours que passe une femme à se faire belle au cours de sa vie (et ça fait peur)

Le résultat va clairement en faire hurler plus d'une !

Rasage des jambes sous la douche, application de la crème hydratante pour le visage et pour le corps, épilation des sourcils, maquillage, brushing, on a peut-être le sentiment de plier notre routine beauté en deux temps trois mouvements mais il s'avère que l'on passe en réalité un temps fou dans la salle de bain. C'est justement à ces précieuses minutes que le site Escentual.com s'est intéressé au cours d'une vaste enquête sur la mise en beauté des femmes et le temps qu'elle lui accordent.

Crédit : Unsplash @Roberto Delgado Webb

Pour réaliser l'étude, l'équipe a observé les gestes beauté que les Britanniques exécutent chaque matin. Même si toutes les femmes n'ont pas la même routine beauté (et y consacrent encore moins le même temps), l'enquête a permis de comptabiliser - en moyenne - le temps que l'on passe à se faire belle. Et autant dire que mises bout à bout, ces étapes nous prennent des piges. Littéralement.

Ainsi, comme le relaie The British Telegraph, on passerait au moins deux mois et demi à se raser les jambes au cours de notre vie (étant donné que les statistiques se basent sur 4 minutes d'épilation quotidiennes les 6 jours de la semaine, mais les vraies savent qu'on passe bien plus de temps à faire la chasse aux poils), près de deux mois à se démaquiller ou encore un bon mois rien qu'à s'épiler les sourcils...

Voilà le temps qu'une mise en beauté complète prend au cours d'une vie :

Brushing et coiffage : 294 jours

Rasage de jambes : 72 jours

Démaquillage : 52 jours

Application de crèmes hydratantes : 44 jours

Épilation des sourcils : 30 jours

Coloration des cheveux : 23 jours

Vernir ses ongles : 20 jours

Gommage : 20 jours

Application de l'autobronzant : 12 jours

Vernir ses orteils : 11 jours

Mise en beauté complète : 578 jours

Voilà quelques chiffres effrayants qui donnent à réfléchir sur les injonctions à la beauté qui pèsent sur les femmes... et qui nous donnent envie de pulvériser ces diktats en s'acquittant de certaines « règles » de beauté, comme celle qui nous oblige à nous épiler par exemple ! A bon entendeuse...