Voilà LE secret des couples pour éviter la séparation (et il est plutôt cool)

Et c'est moins reuch qu'une thérapie de couple !

Il paraît que l'amour dure trois ans. La bonne nouvelle, c'est qu'il existerait une méthode pour conjurer le mauvais sort. D'après les recherches d'une équipe de chercheurs de l'Université de Rochester et de l'Université de Los Angeles, la meilleure thérapie de couple serait de regarder des films romantiques à deux et d'en débattre pendant près d'une heure.

Menée par Ronald Rogge, professeur de psychologie, l'enquête s'est appuyée sur les observations de 174 couples de jeunes mariés, que les scientifiques ont soumis à des exercices d'auto assistance afin de régler leurs problèmes de couples. Dans un communiqué publié sur le site de l'université, ils constatent qu'« il y a vraiment de bons programmes d'intervention conjugale disponibles aujourd'hui, mais [que] que la plupart exigent des thérapeutes formés pour les administrer. Si les couples peuvent le faire par eux-mêmes, il devient plus facile de les aider » assurent-ils.

Pour accompagner les couples dans la résolution de leurs problèmes conjugaux, l'équipe les a divisés en trois catégories : la première devait s'exercer à gérer les conflits en apprenant à écouter sa ou son partenaire. Le deuxième groupe devait travailler sur la compassion, l'acceptation et l'empathie à l'aide d'exercices en groupe, des cours hebdomadaires, des sessions pratiques avec un thérapeute et des devoirs à faire à la maison.

Enfin, le troisième groupe était chargé de travailler sur l'importance de la conscience du couple à travers un cours de dix minutes sur cette thématique « et sur la manière dont regarder les couples dans les films pouvait aider les conjoints à faire attention à leur propre comportement, à la fois constructif et destructif ». Une mini-conférence suivie du visionnage de la comédie romantique Voyage à deux avec Audrey Hepburn et Albert Finney à la suite duquel chaque couple devait débattre des relations de couple dans le film.

Une session ciné-débat qu'ils ont dû répéter une fois par semaine, autour de 47 films de Nos plus belles années à Autant en emporte le vent en passant par Love Story. Résultat, les chercheurs ont observé que ces discussions au sujet des relations amoureuses dans les films romantiques pouvait faire descendre le taux de divorce de 24 à 11% au cours des trois premières années de mariage. Plutôt pas mal hein ?

« On pensait que la thérapie par les films serait efficace, mais pas à ce point » remarque le directeur de l'étude. L'enquête a par ailleurs montré que chaque méthode testée avait fait ses preuves. « Les résultats suggèrent que de nombreux couples possèdent déjà des compétences relationnelles, ils ont juste besoin de rappels pour les mettre en pratique » souligne-t-il. Tu sais ce qu'il te reste à faire à la prochaine crise de couple...!