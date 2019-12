Voilà les 10 articles Shōko que vous avez préférés en 2019

Quels sujets vous ont fait vibrer en 2019 ? Comme chaque fin d'année, la rédac' de Shōko fait le bilan des douze derniers mois écoulés et vous révèle le classement des articles que vous avez le plus lu, du divertissement à la mode en passant (bien évidemment !) par le sexo. Sans plus attendre, découvrez le nouveau palmarès 2019 - et retrouvez celui de l'année 2018 si vous l'avez manqué et souhaitez savoir ce qui avait fait le buzz l'an passé. Bonne (re)lecture à tous·tes !

Sans conteste pour cette année 2019, c'est notre grand quiz sur le parler jeune qui a déchainé les passions : vous avez été nombreux·ses à tester vos connaissances sur les nouvelles expressions de l'année, et parfois à vous louper ! Oopsie, on ne peut pas rester jeune toute sa vie !

Vous aussi, vous avez cherché à comprendre pourquoi (POURQUOI ?!) le pantalon avec culotte intégrée existe, et pourquoi certaines personnes portent cette horreur semblant sortie d'un mauvais teen movie des années 2000. Vous avez la réponse depuis ? Non parce qu'on aimerait vraiment bien savoir.

En quête de plaisirs nouveaux, vous avez kiffé la position du 77, cette position sexuelle inspirée de la cuillère à laquelle on ajoute un petit quelque chose qui fait toute la différence. Vous voyez, 69 n'est plus la seule année érotique !

Si la thématique voyage vous a inspirée sur Shoko cette année, un article bien particulier vous a fait liker, commenter et partager : il s'agit de ce pays d'Europe encore une fois élu meilleure destination au monde en 2019. Vous êtes surprises ? Si c'est le cas, c'est que vous ne l'avez jamais visité, c'est bel et bien un joyau à ajouter à votre travel-list pour l'année à venir !

En début l'année, l'action coup de poing de cette étudiante, qui se promenait et se photographiait avec du sang entre les jambes pour demander le remboursement des protections périodiques a fait réagir. 2019 a d'ailleurs été une année charnière dans la lutte contre la précarité menstruelle, mais le combat est (très) loin d'être gagné.

Cet été, vous avez été nombreux·ses à trépigner d'impatience en apprenant la date de sortie de la saison 3 de 13 Reasons Why. Le hic ? Vous avez apparemment été tout autant de personnes déçues après visionnage, la saison de trop ?

Les mariages, divorces ou naissances dans la sphère people, vous vous en carrez : vous avez de loin préféré vous moquer des prénoms d'enfants de stars hyper chelous. Il faut dire qu'aux Etats-Unis, il y a de quoi se mettre sous la dent, notre florilège de 30 prénoms ne vous a pas laissé·e·s indifférent·e·s. !

La concurrence était rude mais de peu, vous avez préféré notre article sur les princesses Disney bodypositive imaginées par une illustratrice brésilienne du nom de Marcela Sabia. Des princesses qui ont de l'acné, des poils, des cicatrices ou des handicaps, ça vous parle et tant de tolérance et de bienveillance nous met du baume au coeur !

Quand une psychologue affirme avoir trouvé une formule pour savoir si tu on est vraiment amoureux·se, vous n'êtes pas les dernier·e·s. pour la décortiquer. Ici, pas besoin de calculatrice : juste de répondre à 8 questions organisées en 3 grands thèmes. Alors, verdict ?

Laisser vos poils reprendre leurs droits sur votre corps vous a inspiré cette année 2019 : vous avez kiffé nos 5 commandements pour un buisson toujours bien taillé - parce que l'herbe est toujours plus verte là où il y en a, pas vrai ?

On vous donne rendez-vous en 2020 pour encore plus de sujets comme vous les aimez !