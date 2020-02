Voilà les 10 destinations que les touristes kiffent le plus en ce moment

Il fait moche, il fait froid, il fait gris... et sans surprise, les envies d'ailleurs font fantasmer bon nombre de voyageurs. On se rêve à siroter un cocktail sur une plage ensoleillée, on s'image gravir une montagne enneigée, on se voit faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans une de ces villes qui ne dort jamais. Et si certain·e·s se contentent de voyager en rêvant, d'autres passent aux choses concrètes !

C'est en étudiant les recherches effectuées sur son site - pour les dates comprises entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2020, que le comparateur de vols et de séjours Kayak a pu établir son top 10 des spots les plus tendances en 2020. Capitale effervescente, petite île reposante, joli village bourré de charme, le site nous révèle les destinations les plus prisées du moment, celles qui comptabilisent la plus grande augmentation de recherches par rapport à l'année précédente. De Montréal à Pointe-à-Pitre, voilà les lieux qui font fantasmer les Français·e·s en ce moment !

Luqa - Malte

Los Angeles - Etats-Unis

Saint-Denis - La Réunion

Denpasar - Indonésie

Pointe-à-Pitre - Guadeloupe

Montréal - Canada

Dubrovnik - Croatie

Split - Croatie

Palma de Majorque - Espagne

New York - Etats-Unis

Alors, on s'envole ?