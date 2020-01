Il faut bien le reconnaître : on se donne un mal de chien pour upgrader notre compte Instagram. On passe un temps fou à retoucher nos photos tout en prenant soin de ne pas trop en faire (mention #nofilter oblige), on esthétise à outrance la banalité de notre quotidien, on se creuse la tête pour dégainer des légendes qui claquent et qui feraient réagir le plus imperturbable de nos followers. Et après autant d'efforts, on attend que ces derniers soient grassement récompensés avec une pluie de likes. Et pourtant, quand on jette un oeil aux publis Insta qui ont généré le plus de likes en 2019, on se dit qu'on se donne parfois un peu trop de mal.

Un selfie simple de chez simple... mais un selfie de Selena Gomez ! Et on sait combien la fan base de la chanteuse est ultra solide. La preuve, ce cliché a récolté plus de 12 millions de likes.

12,6 millions de likes pour cet oeuf craquelé ! Si tu te demandes pourquoi cette photo aussi ridicule a fait un carton auprès des utilisateurs et utilisatrices d'Instagram, il va falloir être un peu patiente et attendre l'explication qui sera révélée à la fin de ce classement.

Voilà une belle photo de famille, prise le soir de Noël ! Ça respire la joie, l'enthousiasme, le dynamisme... Qu'importe les tronches de 3 kilomètres de certains, Cristiano Ronaldo et sa petite tribu upgradent le cliché en deux temps trois mouvements.

Un cliché d'une puissance rare. On y voit Mac Miller, mort en septembre 2018 après une overdose, adresser un regard plein de tendresse à Ariana Grande. C'est ce regard qu'a souhaité immortaliser la chanteuse sur son compte Instagram, une photo qui a ému la toile et été likée par plus de 12,7 millions de personnes.

La petite fille de Kylie Jenner est ici glissée dans une robe mauve à plume. Une tenue qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle ressemble en tout point à celle que sa mère arborait au Met Gala 2019. On ne sait pas si cela méritait près de 12,9 millions de likes mais c'est bien le score enregistré par la photo !

Stormi Webster squatte une nouvelle fois ce classement ! Cette fois-ci, elle fête son premier mois, dans les bras de sa mère. Le cliché a été liké par près de 13 millions de personnes.

On est sincèrement désolées de te spammer de photos du clan Jenner, mais la vie de Kylie et sa petite famille passionne visiblement les foules ! Ici, ce sont deux vidéos de Stormi oklm en snowboard qui ont généré 13,5 millions de likes. Choupi ?

Les deux héros Marvel partagent l'affiche le temps d'un selfie ensoleillé... et récoltent 13,2 millions de likes.

Retour à la famille Scott-Jenner. Dans cette série de clichés, Kylie souhaite l'anniversaire de son boyfriend, en le capturant sous toutes les coutures. Et le résultat a le mérite d'être choubidou. La preuve, les clichés ont fait plus de 13,3 millions de likes. Dommage qu'ils soient séparés depuis...

Si Selena Gomez parade fièrement dans ce classement, son ex, Justin Bieber, y figure également. Pas de bol pour la chanteuse, c'est dans les bras de sa femme, Hailey Baldwin, que le blondinet récolte une pluie de likes.

Dans ce top, on a eu droit à du Avengers et (beaucoup) de Scott-Jenner. Alors, on te laisse imaginer ce qu'un cliché des membres de la petite famille grimés façon Avengers donne sur Instagram. Plus de 13,6 millions de likes si tu veux tout savoir...

Assez des photos de famille ! Kylie Jenner et Travis Scott se prêtent ici à une séance photo muy caliente pour le magazine Playboy. Si le couple apparaît plus amoureux que jamais, un mois plus tard, on apprenait leur rupture... Désolées de péter l'ambiance.

Radieuse, Selena Gomez prend la pose sous le soleil de l'Italie. C'est tellement beau qu'on croirait presque à un cliché Dolce & Gabbana. En tout cas, la photo a été likée plus de 14,5 millions de fois. Et pas sûres qu'une pub D&G ait déjà fait autant...

Une fois encore, Selena Gomez fait des ravages sur Instagram. Cette fois-ci, ce sont ses vacances au soleil, entourée de ses meilleures amies, qui ont ravi ses fans. Si les clichés n'ont rien de très particulier, on peut applaudir le naturel de la chanteuse, qui a blacklisté les retouches et les filtres. Bravo !

S'il se montre d'ordinaire assez discret, les photos de mariage du couple, elles, ne sont pas passées inaperçues auprès de la communauté Instagram qui a liké la publi' plus de 14,6 millions de fois.

Friends, bientôt de retour ? Une chose est sûre, les fans sont archi chauds à en juger les 15,5 millions de likes obtenus par cette photo réunissant le casting de la série.

Des arbres plantés en échanges de likes, voilà la demande du compte Instagram Tentree qui aurait déjà planté 500 000 arbres après les 15,7 millions de likes générés par cette publication.

Mort dans une fusillade le 18 juin 2018, XXXTentacion avait posté cette photo sur son compte Instagram un mois auparavant. Et c'est cette même image qu'ont liké plus de 18 millions de personnes pour lui rendre hommage.

L'annonce de la naissance de la petite Stormi a rendu la toile complètement ouf. Sans surprise, le petit cliché tout choupi a récolté plus de 18,6 millions de likes, devenant la photo la plus likée d'Instagram... mais c'était sans compter le troll du 1er occupant de ce classement.

Eh oui, cette année encore, un oeuf a volé la vedette à Kylie Jenner en amassant plus de 54 millions de likes.

Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire pour faire péter les likes : une omelette et c'est réglé !