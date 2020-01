On dit souvent que la communication est l'ingrédient essentiel d'un couple qui marche mais de toute évidence, échanger avec l'autre ne suffit pas à être épanoui à deux. Pour tenir dans le temps (sans s’entre-tuer, cela va sans dire), deux psychologues partagent les éléments qui font, selon eux, qu'un couple dure. Estelle Dossin et Pascal de Sutter, psys de l'émission Mariés au premier regard de M6, livrent leurs conseils aguerris après observation des fails et réussites des participants des différentes saisons.

Un couple qui fonctionne, ce sont deux parties qui se font mutuellement confiance, mais qui ont aussi confiance en elles-mêmes avant toute chose. De l'absence de confiance peut naître de la négativité, des tensions, de la jalousie, bref, rien de constructif pour tirer son couple vers le haut !

La capacité à faire face aux situations difficiles, à surmonter les obstacles et à pardonner les erreurs est importante si l'on veut que son couple dure. Si l'on n'est pas capable de faire preuve de résilience, si l'on s'accroche aux choses négatives du passé, alors on s'empêche d'avancer ensemble et on met en péril la relation. « Surtout, il est important de ne pas faire payer [les blessures du passé] à son partenaire », explicitent les deux psychologues, que ce soit des blessures causées par l'autre, par soi-même ou une tierce personne.

« Notre perception du futur a un impact sur nos comportements et nos choix du présent. Si nous voyons les choses positivement nous aurons logiquement tendance à prendre une série de décisions qui iront dans le bon sens », disent Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Croire en son couple et en l'avenir est donc essentiel si l'on veut que sa relation dure dans le temps - alors que broyer du noir et penser que ça ne marchera pas risque plutôt de tout faire capoter à un moment ou à un autre.

Pour qu'un couple fonctionne et dure, il faut s'investir et déployer de l'énergie ! Non, vivre à deux (ou même en célicouple) demande du travail, de l'attention, des efforts, des compromis parfois. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille mais si l'on est présent à chaque instant, que l'on tient la barre du navire, alors on a plus de chances de surmonter les moments difficiles.

Être investi dans sa relation est important pour que cela fonctionne, mais un couple n'est pas deux personnes qui ont fusionné, ce sont bel et bien deux personnes qui existent individuellement (!!) et qui ont besoin de moments seuls parfois. Aussi, chacun n'avance pas forcément au même rythme et il est important de respecter ces temporalités différentes. « Les mariages réussis sont ceux où l’on respecte l’espace de l’autre et où l’on accorde du temps aux choses », expliquent les psys de Mariés au premier regard. Vous l'aurez compris, de l'air et du temps sont une autre clé.

On ne peut pas toujours tout contrôler, et c'est important de ne pas chercher à le faire dans son couple. Il faut parfois savoir lâcher prise, accepter les imprévus et être plus spontané. Surtout, chercher à changer l'autre pour le/la conformer à ses propres attentes n'augure rien de bon : lorsque l'on aime quelqu'un, c'est pour la personne qu'il/elle est, avec ses qualités et ses défauts !