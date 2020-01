On parle souvent de nos positions préférées au lit, de celles qui promettent de nous faire monter au 7ème ciel mais finalement, on parle assez peu de celles que l'on n'aime pas. Car oui, toutes les positions sexuelles ne sont pas forcément agréables mais ça, on ne le dit pas souvent. De Twitter à Reddit en passant par les bons vieux forums de jeuxvidéo.com, nous sommes donc allé enquêter sur les pires positions sexuelles selon les internautes et vous allez le voir, les résultats sont surprenants - car oui, ils contredisent beaucoup d'avis et d'études faites sur le sujet.

En tête des positions sexuelles les plus détestées, on retrouve de loin le fameux 69, alors même qu'elle figurait dans un soi-disant top 10 des positions préférés dans le monde ! « Le 69 est vraiment la pire position de tous les temps. Pardonne-moi ma petite taille, j'espère que c'était bien ton nombril que tu voulais que je lèche ? » (via Twitter). « Le 69 est à la fois la meilleure et la pire position qui existe. La meilleure parce que je me sens forte quand je suis assise sur le visage de mon mec, et la pire parce que ça craint quand il prend son pied et m'oublie totalement. » (via Twitter). Et pour les hommes, même constat : « En vrai le 69 c'est à sens unique, si tu gères ton cunni, ton pénis c'est comme un thermomètre dans sa bouche. » (via Twitter). Voilà voilà.

Le cheval renversé, schématisée par une femme à califourchon sur un homme, mais dos à lui, ne fait pas non plus l'unanimité auprès des internautes. Genre pas du tout. Le reverse cowgirl comme on l'appelle en anglais anime en effet les Twittos, qui ne manquent pas de commentaires à son égard : « Le cheval renversé est la pire position. Elle est juste bonne pour montrer son cul et prouver qu'on sait chevaucher. » (via Twitter). Une autre internaute confirme : « J'ai entendu une actrice porno dire que le cheval renversé était la pire position. Difficile à faire, et très peu de stimulation, juste bien pour la caméra. » (via Twitter). En plus, une étude scientifique de 2016 affirmait que cette position à califourchon serait la plus dangereuse pour les hommes, à cause d'un grand risque de fracture du pénis.

Tout le monde semble la vanter mais lorsqu'on regarde de plus près les avis honnêtes des internautes, beaucoup avouent en réalité détester la levrette. Leurs raisons ? « Je vais dire quelque chose de mal vu, mais le 69 c'est la pire position pour moi. Trop animal, pas romantique du tout. » (via Twitter). Une autre internaute ajoute : « Je comprends que le manque d'intimité soit la raison pour laquelle les mecs aiment la levrette, mais pour moi c'est justement pour ça qu'elle est nulle. Je ne suis plus dans le truc [...] t'es juste là-bas toute seule avec rien à regarder, la position dessere le vagin et du coup c'est moins intense. » (via Reddit) Pour beaucoup, le 69 déplaît donc surtout pour le manque de sensations, mais aussi la difficulté d'exécution : « Nan, pour le coup moi c'est la levrette qui craint. Tu galères pour être à la bonne hauteur et pour avoir le bon angle, et franchement tu te sens ridicule dans cette position. » (via Jeuxvideo.com)

Le fait que le missionnaire fasse partie des positions sexuelles les moins appréciées ne sera sans doute pas une surprise : pour beaucoup, elle est tout bonnement basique ! « Le missionnaire, je ne la fais jamais. L'ennui. » (via Twitter) ou encore « Pour moi, le missionnaire c'est super ennuyeux. » (via Twitter). Côté mecs, on parle aussi fatigue : « Le missionnaire, c'est sans doute la pire position. Après 10 vas-et-viens tes bras n'en peuvent plus. » (via Twitter).

Parmi les pires positions sexuelles selon les internautes, les ciseaux font une timide entrée dans le classement, définitivement toujours trop peu mentionnés sur le web. « Vous savez que c'est littéralement la pire position sexuelle pour les lesbiennes, pas vrai ? [...] ce truc sort juste des films pornos pour mecs hétéros. » (via Twitter). Une autre femme renchérit : « Ma copine et moi avons essayé les ciseaux après l'avoir vu dans un film X. Je suis sûre qu'il y a des gens qui font les ciseaux et prennent du plaisir, mais je ne pense pas que ça soit très commun. Le porno lesbien est en généralement tellement irréaliste que c'en est risible. » (via Reddit)

Les goûts et les couleurs ! Certain·e·s adorent ces positions, d'autres les détestent et finalement, il n'y pas de vérité générale : chacun·e ressent et expérimente le sexe à sa manière ;)