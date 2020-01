Voilà un rapport qui glace le sang. Rendue publique en décembre dernier, l'étude menée par le groupe régional d'experts sur le climat (Grec) mesure les conséquences des changements climatiques et leur impact sur la santé physique et mentale des Français. Les experts précisent que c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, « hot spot du changement climatique », qui sera la plus touchée. Les fortes températures et la sécheresse rencontrées l'été devraient en effet s'intensifier et être de plus de plus longues. D'après leurs prévisions, les eaux souterraines et de surface diminueront de 20% d'ici quelques années...

De nombreux problèmes de santé guettent les Français à cause des changements climatiques

Si la région connait déjà de nombreux épisodes de pluies torrentielles, la situation n'est pas prête de s'améliorer. Les auteurs de l'étude prévoient en effet de plus en plus d'inondations causées par ces fortes pluies. Rappelons que l'automne dernier, les inondations ont provoqué la mort de 13 personnes dans le Sud-Est de la France. Comme le craignent les experts, ces catastrophes naturelles pourraient bien développer chez les Méridionaux un stress post-traumatique, puisque plus d'une personne sur deux exposée aux graves intempéries est touchée par ce trouble anxieux.

En plus d'affecter le moral des Français, les changements climatiques risquent également de fragiliser leur santé. Dans leur rapport, les spécialistes prédisent une augmentation des allergies respiratoires. En cause, une saison pollinique des graminées plus longue liée à la hausse des températures. A Nice, depuis 20 ans, les pollens progressent de 4,5% par an. Les allergies aux acariens mais également à la pariétaire, une plante souvent accrochée à des rochers ou à des vieux murs, devraient également se multiplier à cause de la prolifération des moisissures à l'extérieur et à l'intérieur des logements, entraînée par les pics de chaleur.

La région PACA sera lourdement impactée par les changements climatiques

Mais ce n'est pas tout : selon les experts, certaines bactéries, comme la E. Coli responsable de terribles gastro-entérites, pourraient également se propager dans les canalisations de l'eau du robinet. Enfin, la hausse des températures pourrait amener plusieurs maladies tropicales. Excepté dans les zones montagneuses, la région PACA risque en effet d'être de plus en plus envahie par les moustiques tigres. En 2019, un foyer du virus Zika transmis par ce moustique a d'ailleurs été confirmé dans le Var, avec 3 cas de maladies « autochtones ». Une première en France.

Face aux dangers qui guettent les Français, les experts appellent les autorités à réagir rapidement. Dans leur rapport, ils soumettent des solutions, comme l'installation d'« îlots de fraicheur » en ville mais aussi la prise en charge des personnes vulnérables et précaires.