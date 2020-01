Voilà pourquoi il ne faut absolument pas utiliser de tampons en crochet, l'alternative pourtant écolo

Effarant et pourtant vrai : pas une semaine ne passe sans que gynécologues et autres expert·e·s n'alertent les femmes sur la dangerosité de certaines pratiques - ou objets - censées soigner, stimuler, détoxifier, nettoyer ou encore rajeunir leur vagin. La dernière alerte ? Les tampons en crochet, présentés comme l'alternative écolo aux protections hygiéniques classiques. Il est vrai que les débats autour de la précarité menstruelle, la taxe rose ou la pollution plastique mais aussi les scandales liés au syndrome du choc toxique pourraient laisser penser qu'il s'agit d'une idée géniale, mais en réalité c'est plutôt tout l'inverse.

Les tampons en crochet, la fausse bonne idée

Vendus sur plusieurs sites, comme Etsy, par des professionnels mais aussi des particuliers, les tampons fabriqués en crochet sont présentés comme LA solution parfaite, à la fois écolo, économique, zéro-déchet et créative. Confectionnées avec des matières naturelles, comme du coton bio, ces protections périodiques DIY - qui seraient réutilisables pendant 5 ans selon certains vendeurs - sont plébiscitées pour leur sécurité : les utiliser permettrait « de réduire le risque d'infection ».

Et pourtant, ce n'est pas l'avis de plusieurs gynécologues. Comme on peut s'en douter, ces petits bouts en tissu n'ont pas été soumis aux tests des autorités sanitaires et donc validés auprès d'elles, qui évaluent la composition des produits utilisés ou encore les précautions d'hygiène. Or dans ce cas, les vendeurs de ces tampons fait main expliquent qu'il suffit d'un simple lavage à la main à l'eau froide avec un détergent doux, d'un petit rinçage et d'un séchage à l'air pour éviter les taches. Mais aussi d'un trempage dans de l'eau et du vinaigre pendant 15 minutes pour désinfecter.

Des recommandations mises en doute par la gynécologue Jennifer Gunter, autrice de The Vagina Bible : « Les tampons en crochet ne sont absolument pas testés, explique-t-elle à la rédaction de Forbes. Nous n'avons aucune idée de la manière dont ils peuvent affecter la production de bactéries associées au syndrome de choc toxique, et aucune idée de comment les nettoyer de manière appropriée ».

Selon elle, il existe bel et bien des alternatives écolos aux classiques protections hygiéniques, comme les serviettes en tissu ou encore les culottes menstruelles, mais le tampon en crochet n'en fait pas partie. Ce n'est pas parce qu'aucun cas de choc toxique n'a été rapporté que celui-ci n'est pas dangereux, « ce n'est pas un signe de sécurité. C'est juste un signe qu'ils sont peu utilisés » précise-t-elle.

Peu utilisés, certes, mais utilisés quand-même. Alors soyons plus méfiantes face aux arguments de vente mensongers de certaines marques, parfaits exemples du greenwashing qui gangrène plusieurs industries depuis quelques années.