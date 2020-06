Voilà pourquoi on devrait toutes essayer de faire l'amour pendant la pleine lune

Fly me to the Moon !

Croyance ou réalité, la pleine lune continue de nourrir bien des fantasmes. Littéralement. Selon certain·e·s expert·e·s, celle-ci aurait même une sérieuse influence sur notre vie sexuelle. Prêter des pouvoirs aux cycles de la lune ne date pas d'hier et si la véracité de ces théories n'a jamais été prouvée scientifiquement, il semblerait que les différents cycles lunaires aient bien un réel impact sur nos humeurs, nos sentiments et nos sensations. Sans surprise, c'est lorsque la lune est pleine que nos émotions seraient décuplées... par 10 !

Alors, par quel mystère les soirs de pleine lune boosteraient notre appétit sexuel et rendraient nos parties de jambes en l'air plus enflammées ? Aucune recherche scientifique n'a encore pu l'expliquer. Et pourtant, comme l'a démontré une récente étude communiquée en 2011, la pleine lune jouerait considérablement un rôle sur nos envies sexuelles et notre désir de séduction. C'est du moins ce qu'ont observé les équipes du site de rencontres SmartDate.

Crédit : Unsplash @silasvanovereem

Dans un communiqué, celles-ci s'étonnaient de voir que lorsque la lune atteignait son apogée, les inscriptions sur le site montaient en flèche ainsi que le nombre de messages échangés sur la plateforme. « Au début, nous avions peine à y croire... Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous semblons effectivement plus réceptifs et plus actifs lors de ces phases de pleine lune, comme si notre libido augmentait à ce moment-là » confiait Fabrice Le Parc, le directeur général du site.

Et quand on sait en plus qu'il est plus difficile de trouver le sommeil les soirs de pleine lune, on aurait bien tort de ne pas tenter les parties de sexe jusqu'à pas d'heure pendant cette période du mois.