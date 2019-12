Voyager écolo sera la grande tendance de 2020, voilà ce que ça implique

Face à l'urgence climatique, mener une vie plus éco-responsable est devenu une priorité pour de nombreux Français. De la cuisine à la salle de bains en passant par la garde-robe, les initiatives green se multiplient dans le but de réduire, à l'échelle individuelle, son impact négatif sur la planète. Mais le mode de vie écolo s'est également propagé à un autre univers : celui du voyage, avec notamment la honte de prendre l'avion appelée flygskam en suédois ou encore la fierté de prendre le train baptisée tagskryt.

Dans son rapport sur les grandes tendances qui marqueront l'année à venir, la plateforme Pinterest a bien observé ce nouvel engouement pour les voyages écolo : elle a noté entre 2018 et 2019 une augmentation des recherches pour des séjours près de chez soi (+38%), pour les villes écologiques (+47%) ou pour l'agritourisme (+57%) par exemple. Mais finalement, qu'est-ce que signifie voyager écolo ? Que cela implique t-il ? La rédac te donne quelques pistes pour mieux comprendre le concept et qui sait, l'adopter à ton tour pour tes prochaines escapades.

Voyager en basse saison est un premier tips pour une escapade plus éco-responsable. En effet, l'afflux de touristes à certains moments de l'année exerce une pression importante sur les infrastructures locales mais également sur la population - plus de ferries sont affrétés, plus de nourriture est produite ou importée... Sans autre choix que de voyager en haute saison, on peut notamment suggérer d'emprunter des itinéraires bis plus calmes et plus préservés.

Train ou bateau comme Greta Thunberg, voilà les moyens de transport dont on entendra beaucoup parler cette décennie 2020. Moins polluants que l'avion, ils permettent de limiter son empreinte carbone tout en découvrant de nouveaux paysages parfois incroyables. Même la voiture vaudrait mieux que l'avion mais là encore, il est possible de s'inscrire dans une démarche plus éco-responsable en choisissant de covoiturer ou de faire du stop.

Le train, alternative écolo à l'avion

Métro, train, car, minibus... dans tous les pays, il existe toujours un ou plusieurs moyens de transport public. Non seulement ils permettent de réduire les émissions de CO2 par rapport aux véhicules individuels, mais ils sont généralement plus économiques et rapides, pourquoi s'en priver ?

Sans aller jusqu'à loger dans une cabane dans les arbres sans eau courante ni électricité, il est tout à fait possible de s'orienter vers des options écolo durant ses voyages, sans faire l'impasse sur le confort. Logements en matériaux naturels, réduction de la clim, éclairage basse consommation, nourriture locale au restaurant, limitation du plastique à usage unique... tous les hôtels, lodges et auberges ne sont pas des vampires énergétiques !

A l'étranger, l'eau du robinet ou des rivières n'est pas toujours potable et quand bien même elle le serait, elle peut provoquer des troubles digestifs pour nos systèmes pas habitués. Du coup, l'option bouteille en plastique est souvent privilégiée au détriment de l'environnement. Pourtant, avec des astuces faciles et pas exorbitantes (pastilles de purification, pailles filtrantes...) on peut boire sans risque l'eau du pays et la garder dans sa gourde toute la journée. Ecolo !

Une gourde pour voyager, l'option écolo

Être écolo en voyage, c'est notamment faire attention aux déchets que l'on génère. Si dans certains pays, les conditionnements des objets, aliments etc sont indécents, d'autres pays se révèlent être meilleurs élèves et cherchent à limiter le suremballage. Gardez l'oeil ouvert au moment de faire vos emplettes : le plastique à usage unique et autres produits jetables sont partout, tellement présents que ce seul aspect pourrait vous donner du fil à retordre à l'autre bout du monde.

Cela va sans dire : voyager de façon éco-responsable, c'est respecter la nature et laisser les endroits clean après son passage. Certaines destinations sont très à cheval sur la propreté, et d'autres vous surprendront avec les détritus jetés à même le sol sans états d'âme, mais ce n'est pas une raison pour reproduire ces mauvais comportements ! Poubelle portable ou range-mégots sont notamment deux inventions qu'il fait bon avoir sur soi en voyage.

Pour voyager, il est parfois nécessaire de s'équiper, que ce soit en vêtements ou accessoires. Mais plutôt que de dépouiller Décathlon avant le grand départ, pourquoi ne pas jeter un oeil aux sites de seconde-main ? Surtout lorsque l'on sait que l'on utilisera peu ses chaussures de rando, sa lampe frontale ou son masque de snorkeling, les acheter d'occas' à moindre prix est un geste écolo non négligeable !

S'équiper d'occasion pour voyager plus écolo

Voyager avec des produits d'hygiène écolo n'est pas un simple détail : un shampoing, savon, dentifrice et déodorant solide permettent de gagner de la place dans sa valise, et de contourner les limites imposées dans les avions, par exemple. Une crème solaire green, elle, permet de protéger sa peau tout en préservant les écosystèmes marins, fortement affectés par les molécules chimiques des écrans solaires classiques. Enfin, cup ou culottes menstruelles permettent de faire l'économie de protection polluantes.

Être plus éco-responsable en voyage, c'est aussi choisir les bonnes activités à faire sur place - choisir la randonnée à pieds plutôt qu'en 4x4, observer une réserve naturelle en tyrolienne plutôt qu'en hélicoptère, visiter une musée plutôt qu'un prétendu sanctuaire pour animaux, faire du snorkeling depuis la plage plutôt que de partir en virée de groupe sur un glassboat... Découvrir une destination est souvent plus agréable lorsqu'on le fait de façon authentique, qu'en choisissant les options bling destinées aux touristes !

Le voyage éco-responsable sera-t-il votre nouveau motto pour 2020 ?