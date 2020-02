Y'a pas photo, 1 jeune sur 2 préfère la bouffe au sexe selon une étude

Food ou Sexe, le choix cornélien, voici comment s'intitule l'étude sortie par Just Eat sur cette grande question qui divise les Français, spécialement la jeune génération ! Ce n'est nouveau pour personne, la nouvelle tendance de ces dernières années se penche vers une baisse des activités sexuelles au profit d'autres occupations comme mater Netflix ou se faire un bon gueuleton, comme 36% des français·se·s interrogé·e·s pour cette enquête.

Mais, parce qu'il y a toujours un mais (sinon ce n'est pas drôle), le fossé entre les genres et les générations se creuse davantage !

L'éternelle comparaison homme/femme pourrait nous faire souffler, mais pour cette question si primordiale, il nous faut ce comparatif pour comprendre les différences de point de vue entre les sexes. Sans très grande surprise, près d'un homme sur deux préfère le sexe à la bouffe et tout le contraire du côté des nanas ! La nourriture avant les galipettes, elles ont dit « oui » à près de 48%, ce qui fait nous poser de réelles questions sur les parties de jambes en l'air.

Le plaisir est-il vraiment juste dans une bonne assiette les meufs ?

Du côté des générations, l'adage qui veut qu'elles ne se comprennent jamais est bien vrai ! La GenZ le crie haut et fort, elle fait de moins en moins l'amour, 1 jeune sur 2 préférant se faire un bon domac que s'adonner à une partie de jambes en l'air. Pour vous donner une petite idée, les Millenials sont dans le 50/50 sur cette question, une juste mesure pour profiter des plaisirs simples de la vie sans « se priver ».

Loin de tout ça, il y a aussi les indécis. Si t'es du genre à ruminer entre ces deux choix, tu fais partie des 34% de la population incapable de choisir entre les 2 plus grands goals de la vie : faire l'amour et manger. Un dilemme qui peut vite se résoudre grâce à une pratique très simple, celle d'allier les deux pour vivre un moment sexo-food intense. 1 français sur 2 se dit prêt à en faire l'expérience, et toi ?