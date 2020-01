Yummy, ces plats régionaux sont les plus populaires sur Instagram

On ne va pas se mentir, ce que l'on aime aussi (surtout ?) lorsqu'on part en voyage, c'est goûter les spécialités locales. Plats régionaux que l'on peut aussi dévorer des yeux sur Instagram, s'exhibant sans complexe sur notre feed, tout de fromage, de crème et de sauces vêtus. C'est d'ailleurs à ces mets traditionnels que Holidu, le moteur de recherche de locations de vacances, s'est intéressé en recensant ceux qui sont le plus hashtagués. Alors, quelles recettes régionales européennes ont le plus de succès sur Instagram ? Trêve de suspens, voilà le classement !

On commence ce tour de l'Europe en Italie, plus précisément dans la région d'Emilie-Romagne, avec les gnocchis. Tu l'auras compris, ici, on est loin des pâtes compactes sans texture et sans goût qu'on se fait réchauffer à la poêle en 2 minutes.

Les gnocchis - Emilie-Romagne, Italie

Ah, un classique de nos soirées d'hiver ! Née en Suisse, il existe une multitude de recettes, mais la plus tradi' est celle à base de gruyère et de vacherin fribourgeois, accompagnée de vin blanc. Et que serait la fondue sans les délicieux morceaux de pain que l'on vient tremper dans le mélange fromageux ? Mmmmmmmh..

La fondue - Suisse

On en fait des sacrilèges avec la cuisine italienne (mettre du gruyère dans les pâtes ou couper les spaghetti par exemple). Mais le pire reste sans doute notre recette revisitée des pâtes carbo, que l'on cuisine avec des lardons et de la crème fraîche. En Italie, et plus précisément dans la région de Latium, celles-ci se préparent avec un jaune d'oeuf et du Guanciale. Et ça n'a clairement rien à voir !

Les pâtes carbonara - Latium, Italie

Ce classique des spécialités françaises nous vient de Normandie et si elle a connu plusieurs recettes, c'est celle née au XVIe que l'on connait aujourd'hui. Ce qu'on y trouve dedans ? Du beurre, du beurre, du beurre. Oui, les Français ont toujours tout compris !

La brioche - Normandie, France

Bon, on ne va pas se mentir, l'Angleterre n'est pas hyper réputée pour le raffinement de sa cuisine. Cela ne l'empêche pas de squatter la 6e place de ce classement grâce à ses célèbres scones, que l'on dévore au moment du tea time. A mi-chemin entre les petits pains, les brioches et les gâteaux, ils se savourent avec de la « Clotted cream » et de la confiture.

Les scones - Angleterre, Royaume-Uni

On reste en Angleterre mais cette fois, on se régale avec l'incontournable fish & chips, ce classique de la fast food qui laisse les doigts tout huileux et la peau du ventre bien tendue. Mais c'est précisément ça qu'on veut !

Le fish & chips - Angleterre, Royaume-Uni

Direction le Sud de l'Europe avec la paella, plat typique d'Espagne, qui nous vient de la région de Valence. Dans une grande poêle, on fait revenir du riz avec du poisson ou des crustacés (même si on peut y ajouter de la viande ou la faire végé). Et visuellement, ce met est carrément instagrammable !

La paella - Valence, Espagne

Ça y est, on ne rigole plus : on arrive au top 3 de ce classement. Sans surprise, c'est en Italie que l'on retrouve le troisième plat le plus hashtagué sur Instagram. Il s'agit des lasagnes, met originaire de Bologne en Emilie-Romagne. Yummy !

Les lasagnes - Emilie-Romagne, Italie

Ah que serait la cuisine italienne sans son fameux Tiramisù ! Avec plus de 3 millions de publications enregistrées, ce dessert venu de la région Frioul-Vénétie Julienne connait un franc succès partout dans le monde (même si les meilleurs se trouvent définitivement en Italie).

Le Tiramisù - Frisoul-Vénétie Julienne, Italie

La petite gourmandise que le monde entier nous envie ! Eh oui, les crêpes, spécialité bretonne, est le plat le plus populaire sur Instagram. On les mange salées ou sucrées, avec la garniture que l'on veut, mais qu'importe sa recette : le résultat est toujours orgasmique !

Les crêpes - Bretagne, France

Alors, tu valides ce classement ?