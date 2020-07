Zac Efron joue les aventuriers écolos dans une série documentaire sur Netflix

Zac Efron met l'écologie à l'honneur dans la nouvelle émission « Down To Earth » sur Netflix

En ce début de juillet, Netflix nous propose de nouveaux contenus à se mettre sous la dent, en attendant le retour du soleil (et de la chaleur) ! Si on meurt d'impatience à l'idée de retrouver les héros de la série The Umbrella Academy, notre coeur pourrait aussi battre pour un nouveau programme de la catégorie documentaire, mené par l'acteur Zac Efron. Du haut de ses 33 ans, l'acteur américain nous emmène aux quatre coins du monde dans la série documentaire, Down To Earth.

Prévue pour le 10 juillet prochain sur la plateforme, cette émission de voyage suit « le parcours de Zac Efron et l'expert en bien-être, Darin Olien, à la découverte de styles de vie sains et durables sur la planète ». Vous l'aurez compris, le jeune homme part jouer les aventuriers entre la France, l'Islande et Porto Rico pour rencontrer des groupes de personnes à l'origine d'initiatives écologiques.

Crédit : Netflix

Le petit plus ? La nourriture saine sera aussi mise à l'honneur, et détaillée par Darin Olien, le compagnon de route de l'acteur, spécialiste des « super-aliments exotiques ». Une première saison à dévorer sans attendre !